Flor Amargo espera unión para ayudar a artistas sin trabajo

"Ahora más que nunca hay que unirnos", dice Flor Amargo quien se sumó para la recaudación de fondos de "Altísimo Live! Music and Pop Culture Festival", un evento para ayudar los jornaleros estadounidenses afectados por el coronavirus, además comentó que desearía que lo mismo se hiciera en México.

"Qué bonito sería que lo que más tienen o ganan dijeran: 'este mes le voy a dar algo, un porcentaje a la gente que se quedó sin trabajo'. Yo desde mi trinchera me uní a este concierto, en donde participaron cantantes como J Balvin y me gustaría que esto se hiciera también en México", comentó la cantante en entrevista a EL UNIVERSAL.

La compositora también expresó su preocupación por todos los músicos que se quedaron sin empleo, debido a la cancelación de eventos en todo el país por la pandemia causada por el Covid-19. "Ojalá también se pudiera abrir una página de internet para ayudar a los artistas, que ahorita esto también nos pega mucho, a mí me cancelaron todos mis conciertos, gracias a Dios tengo el apoyo de mis redes, pero hay músicos que no tienen ningún apoyo", comentó.

Ante estos complicados días, debido a la pandemia, Flor sabe que también los músicos de la calle han quedado desprotegidos, y recordó los difíciles días que pasó como uno de ellos. "A mí me tocó salir a la calle y me escondía de los policías y es que si no salía a cantar a la calle no comía. Imagínate eso en este momento, somos egoístas, yo ya tengo casa, tengo que ponerme y no nos ponemos a pensar que realmente lo que nos destruye es ese egoísmo. Yo vi a una señora que vendía elotes y me dijo: 'si no salgo no como' y entonces junte a personas que querían ayudar y les pudimos dar algunas donaciones económicas", indicó.

También la intérprete mexicana adelantó que espera poder hacer un concierto en el metro pasando la crisis sanitaria, para recolectar fondos para ayudar a toda la gente desempleada a causa de la cuarentena. "Yo estaba pensando que después de esto, que pase lo de la pandemia, todos vamos a estar muy gastados y emocionalmente muy desanimados, con miedo y me encantaría hacer un concierto en el metro para que la gente llegue y pueda estar contenta y la quiera donar lo haga, todo lo recaudado ira para aquellos que no estuvieron trabajando este tiempo", informó la cantante e instrumentalista.