¡Fingí que me gustaba! Dulce hace fuertes declaraciones sobre su relación con Gonzalo Vega

En algunas ocasiones la artista Dulce ha asegurado que Gonzalo Vega fue su gran primer amor y ha hablado maravilla del tiempo que llegaron a estar juntos, pero al parecer no todo fue miel sobre hojuelas.

Hace poco la cantante realizó fuertes declaraciones de lo más oscuro en su relación con el galán de telenovelas, pues aseguró que la intimidad no le resultaba placentera.

Estas declaraciones por parte de Dulce se dieron en una divertida entrevista que tuvo con Yordi Rosado en su programa “La Entrevista” y durante esta charla, la cantante comentó sobre su vida personal y su camino a la fama.

Pero lo que no fue inevitable es que hablara sobre Gonzalo Vega, pues fue con el actor, con quien protagonizó una mediática relación a mediados de la década de 1970, la cual fue sumamente criticada por la diferencia de edad, ya que ella solo tenía 17 años, mientras que el galán ya tenía los 29.

Dulce estuvo confesando que en cuanto ella cumplió los 18 años de edad se fue de inmediato a vivir con Gonzalo Vega, a quien describió como todo un caballero a quien quiso mucho, pero no obstante dijo que las cosas no fluyeron como se esperaba.

Habló hasta del hecho de que no tuvieron intimidad durante meses, pues confesó que “al ser una joven de pueblo”, ya que era algo “prohibido” para ella. Hasta señaló que no dormían juntos, pues ella se quedaba en la habitación y el actor en la sala.

Entre la plática con Yordi, Dulce mencionó que se animó a tener relaciones con el actor por consejo de una amiga, quien le decía que aprovechara al galanazo que tenía a su lado.

Al final terminó en acceder, ya que en alguna ocasión el actor ya le había pedido que se separaran, puesto que ya no podía seguir viviendo así, por lo que ella tuvo que “ofrecerse en sacrificio”.

“Yo les decía, no quiero, me da asco, me da terror, me da miedo y mis amigas me decían, eres una pende…, ve el hombre que tienes, esa belleza de hombre y no estás aprovechando, pero yo así de qué tengo que sentir, qué es eso y ellas me decían relájate y déjate llevar, entonces dije ok, ta’ bueno, y ofrecí mi sacrificio, ni modo, no lo quería perder", comentó la intérprete de éxitos como “Tu muñeca” y “Lobo”.