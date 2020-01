Filtran video de momento muy íntimo de Galilea Montijo

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales han publicado un video muy íntimo de Galilea Montijo.

En la grabación se aprecia cuando la conductora del programa Hoy se está probando un vestido pero se le alcanza a ver demás.

Fue publicado por el usuario de Instagram Chamonic, y Galilea suelta las carcajadas tras el incidente.

Según la cuenta, el hecho sucedió en septiembre del año 2019.

“Salió este video de @galileamontijo redes sociales donde se le puede ver acomodándose el vestido y de pronto..., ups se le ve una bubi !! Menos mal q no se le vio nada , por q traía parches para cubrir las bubis (sic)”, señaló el post.

El año pasado fue la misma Galilea quien confirmó la información, afirmando que las imágenes se viralizaron porque hackearon su teléfono.

Asimismo, recalcó que no le daba vergüenza porque no estaba haciendo nada malo.

Me acaban de mandar un vídeo donde se me sale una de las niñas. Dejen les cuento rápido que hace como un año que hackearon mi teléfono (…) Es de los videos que yo tenía en mi celular, no hay nada tampoco para asustarse, déjalas, ellas también quieren salir”, expresó con humor la presentadora.