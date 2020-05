Filtran vídeo de Ninel Conde narrando violencia que sufrió con Giovanni Medina

CIUDAD DE MÉXICO.- Sigue la pelea legal y mediática entre Ninel Conde y su ex pareja Giovanni Medina, debido a que no le permite ver a su hijo.

Ahora se destapó un episodio de violencia que Ninel vivió, al mandar un vídeo al programa de espectáculos “Suelta la Sopa” de Telemundo, donde aparece llorando desconsoladamente.

“Acabo de tener un episodio de violencia, Giovanni le rompió un short al niño y cuando subí encontré al niño llorando que su papá le había roto el short y le pregunté ‘¿por qué lo rompiste?’ y me empezó a decir que lo dejara en paz, que me largara del cuarto de mi propia casa”, explicó.

Cabe aclarar que Conde tiene más de dos meses sin ver al pequeño Emmanuel, quien está viviendo con Giovanni, además de que no se puede comunicar con él.

“Que ya los tenía hartos a los dos, enfrente de mi hijo. Me dijo que yo era una naca y que mi hijo no me soportaba y que me va a odiar como mi hija. Ya no puedo más”, confesó.

La cantante ya interpuso una demanda en contra de su ex pareja y espera poder reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle apoyo para recuperar a su hijo.

Con información de radioformula.