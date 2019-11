Filtran nuevas fotos de Angelina Jolie como Thena

ESTADOS UNIDOS.- Marvel Studios se encuentra actualmente filmando ‘The Eternals’ y The Daily Mail pudo obtener algunas tomas de Angelina Jolie como Thena.

En la cinta, podremos ver a la actriz como nunca antes, en un papel de superhéroe. En la película, se lucirá un traje blanco y dorado, así como una peluca rubia. Para los fanáticos de los cómics, se alegrarán de saber que este es un aspecto bastante preciso.

ANGELINA JOLIE, GEMMA CHAN E BRYAN TYREE COM OS TRAJES DA THENA, SERSI E PHASTOS respectivamente. (1/3) pic.twitter.com/fPnIeigAZg — Eternals Brasil (@EternalsBrasil) November 7, 2019

Desafortunadamente, las imágenes no son de la mejor calidad, pero tenemos un aspecto bastante decente en el ajuste de Angelina Jolie. Es fantástico saber que The Eternals está buscando looks cómicos, ya que es bastante común que las películas basadas en cómics eviten los disfraces de OG.

Más imágenes del set de #Eternals con Angelina Jolie, Tyree Henry y Gemma Chan como Thena, Phastos y Sersi respectivamente. pic.twitter.com/sFuau0xm5Y — Sebi (@SebiMarvel) November 7, 2019

Esta nueva mirada a Thena, de Angelina Jolie, llega justo un día después de que ella y Richard Madden se vieron obligados a evacuar el set debido a un susto de bomba. El conjunto en cuestión solía albergar una antigua base nazi que tenía un explosivo no detectado. Afortunadamente, todo está bien ahora, ya que se tomaron las medidas adecuadas para desarmar el explosivo.

Dirigida por Chloé Zhao a partir de un guión escrito por Matthew K. Firpo y Ryan Firpo, The Eternals está protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee y Barry Keoghan.

The Eternals llega a los cines el 6 de noviembre de 2020.