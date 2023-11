¿Fernando Colunga será papá?

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Colunga, reconocido como uno de los galanes más queridos de la televisión mexicana, ha vuelto a Televisa para desempeñar el papel principal en "El maleficio", generando interés luego de que el programa de espectáculos "Chimes No Like" insinuara que podría estar a punto de convertirse en padre. A pesar de ser extremadamente reservado acerca de su vida personal a sus 57 años, esta nueva etapa podría estar involucrando a la también actriz Blanca Soto.

Una década atrás, Fernando Colunga y Blanca Soto compartieron pantalla como pareja en la telenovela "Porque el amor manda", logrando convertirse en una de las parejas más queridas por el público debido a la percepción de una conexión natural y genuina entre ellos.

Blanca Soto, exreina de belleza y actriz de 44 años en la actualidad, ha mantenido su vida personal alejada de los reflectores. A pesar de la falta de declaraciones abiertas por parte de ambos, existen videos y versiones que sugieren que han compartido una relación durante aproximadamente 10 años.

Recientemente, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Colunga habló sobre la importancia de mantener la privacidad en su vida personal. Aunque no reveló el nombre de su pareja, confirmó que está en el proceso de convertirse en padre. Explicó que, si esto no había sucedido antes, era porque la vida no lo había planeado de esa manera.

Yo todavía estoy en el proceso (de ser papá)… yo soy niñero, lo he dicho varias veces, nunca he estado negado a tener un hijo, y si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera, de alguna forma me ha había ido sacando.

Fernando, conocido por protagonizar exitosas telenovelas como "Esmeralda", "Nunca te olvidaré", "Amor real" y "Alborada", aseguró que siempre ha sido coherente en no mezclar su vida profesional con su vida privada, ya que desde el principio decidió que esa era la mejor manera de funcionar.

También podría interesarte: Fernando Colunga enfrenta a los medios y aclara rumores de su vida personal