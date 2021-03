Fernando Carrillo será arrestado por no darle la pensión a su ex

ESTADOS UNIDOS.- Fernando Carrilllo será arrestado en cuanto pise territorio estadounidense, ya que no ha cumplido con la pensión alimenticia para su hijo Ángel Gabriel, de 12 años de edad.

Margiolis Ramos, ex pareja del actor, dijo en una entrevista a TvNotas que los pleitos con el padre de su hijo no terminan, pues en noviembre la bloqueó del teléfono tras decirle que no podría llevarlo con él en Navidad por la pandemia y hace poco reapareció para seguir discutiendo.

“Apenas apareció el pasado 5 de febrero, diciéndome: ‘Hola, Mar. Me gustaría resolver los asuntos pendientes contigo’; y le respondí: ‘Conmigo no tienes nada pendiente, el pendiente lo tienes con Ángel Gabriel y su manutención’, le mandé el número de cuenta donde le puede depositar y él contestó: ‘Es insólito el daño que le has hecho y que le sigues haciendo a Ángel Gabriel’; o sea, ahora resulta que el daño se lo hago yo a mi hijo”, comentó.

La convivencia entre los dos ha sido imposible, tan así que Fernando prefirió darle el contacto de su abogado a Margiolis para tratar asuntos del niño.

"Después, el 14 de febrero le escribí, le dije lo que gastaba en el niño, y él respondió: ‘Le voy a dar tu contacto a mi abogado con la finalidad de ayudar a Ángel Gabriel’; pero le recuerdo que no hay nada que acordar, ya la pensión la impuso una jueza en Miami desde 2017”, contó.

A pesar de que el actor quiso chantajearla diciéndole que “no todo en la vida es mercantil”, la ex pareja contestó de la siguiente manera:

Se llama manutención; ‘qué hermoso que le mandes mucho amor por las redes, pero el niño, como cualquier ser humano, come, viste, va a la escuela y demás, no sólo vive de amor, ¡entiéndelo! Desde noviembre de 2017 no le has pasado ni un peso al hijo que tanto amas’”.

“Simplemente no voy a ir a la escuela, al supermercado o al médico y decir: ‘Señores, no todo es mercantil; mi hijo le habla diario a su papá y lo ama por sobre todas las cosas, por eso me tienen que dar las cosas sin cobrarme un peso’. Tampoco le voy a decir a mi hijo: ‘Hijo, hoy no hay para el desayuno, pero te voy a dar mucho amor y abrazos, esos son los valores que te puedo”, continuó.

Margiolis está dispuesta al diálogo con Fernando para poner fin a esta guerra de declaraciones y “llevar la fiesta en paz” por el bien de su hijo.

“Estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con el señor; si él no puede pagar completa la pensión que le impuso la jueza de mil 109 dólares (más de 22 mil pesos) y me dijera: ‘Te voy a dar 500 o 600 dólares y vamos a llevar la fiesta en paz’, adelante. El dinero sería para mi hijo, yo gracias a Dios trabajo y tengo para mí; estos años hemos vivido con mi sueldo”, reveló.