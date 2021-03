Fernando Carrillo ofrece 50 mil pesos si se comprueba que dio entrevista drogado

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que Yordi Rosado admitió en entrevista con Carlos Alazraky que no diría quién fue la peor entrevista que ha tenido en su canal de Youtube, el actor Fernando Carrillo reaccionó para comprobar si fue él quien llegó “drogadísimo” y “alucinando” como asegura el conductor sobre su experiencia. El actor ofreció 50 mil pesos si de la boca de Rosado sale que fuese él quien llegó en mal estado a la hora de la exclusiva que no ha visto la luz por el momento.

“Jamás escuché al buen @YordiRosado decir algo así de mí. ¿O sí Yordi? Alguien que me muestre a YORDI diciendo esto y le doy 50.000 pesos. Quiero verlo y escucharlo de boca de Yordi. ¿O será una persona doble cara? ¡¡¡Así se despidió de mí en WhatsApp!!!”, escribió el actor en su cuenta de Twitter.

Agregó una captura de pantalla en la que se muestra una conversación de a través de mensajería instantánea. En ella solo había mensajes de despedida y del trato cordial que sostuvieron en su encuentro.

Aunque no hay muchos detalles de la conversación, se puede leer que la entrevista se concretó en Tulum, Quintana Roo. “Muchas gracias, amigo, ¡qué bueno que te gustó, salió muy padre! Estamos en contacto”, es una de las pocas líneas de las que se tienen registro sobre lo último que hablaron Rosado y Carrillo sobre la entrevista que sostuvieron.

El conductor de televisión desmintió esta mañana que fuera Carrillo quien llegó en estado incoveniente a la entrevista, pero el día de ayer miércoles 17 de marzo, algunos sitios en redes apuntaron a que fue el actor por la manera en que este reaccionó desde su Twitter. En esa misma red social cuestionó la moralidad del también autor, insinuó que era “un doble cara”.

Según Rosado “la entrevista fue una experiencia muy rara”, pues, en el programa de Alazraki confirmó que las declaraciones de su “entrevistado”, las cuales se llevaron a cabo cerca de las playas de Tulum fueron inusuales e incluso tuvo que pedirle a su staff que los escondieran de su incómodo invitado. El conductor incluso bromeó y confirmó que no se trataba del actor Roberto Palazuelos quien le hizo sufrir su peor entrevista.

Según los detalles que ha ofrecido Rosado de esa entrevista, fueron cuatro horas de hablar con el aún anónimo que además, no quería salir de su casa. “Por piedad me tuve que ir a meter a mi vestidor, marcarle a Manolo Fernández, mi productor, y decirle ‘sáquenlo, ya no quiero oír”.

“No puedo decir su nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero es una persona que llegó, literal, drogadisísimo, hasta atrás, alucinado. No podía yo hacerle una sola pregunta. Le hacía una pregunta y habló una hora seguida, no hacía una pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas”, expresó Yordi. Jamás escuché al buen @YordiRosado decir algo así de mi. O si Yordi? Alguien que me muestre a YORDI diciendo esto y le doy 50.000pesos. Quiero verlo y escucharlo de boca de Yordi. O será una persona doble cara? Así se despidió de mí en WhatsApp!!! https://t.co/8H8ANislyL pic.twitter.com/HUyWfNx1Et — FERR (@FerrCarrillo) March 18, 2021

Por otra parte, el actor y cantante también aprovechó sus redes sociales, no solo para confirmar si Rosado hablaba de él, aprovechó el momento para indicar que estaba en Tulum, esperando una entrevista exclusiva con la revista People en español. “Soñamos algún día crecer y criar a una TROPA como la de don @ArmandoCorrea Donde reine el amor, el respeto, la comunicación y la lealtad. Nuestro amor desde Tulum. Aquí los esperamos amigos de @peopleenespanol”, escribió.

Aunque se desconoce la identidad del entrevistado incómodo del que habló Yordi, una buena parte de la entrevista con Carlos Alazraki fue retomada por el youtuber Alejandro Zúñiga para su programa. Con publico en vivo intentó darle cara al entrevistado, este explicó que seguramente la persona de la que no quiere hablar Yordi Rosado tiene un nombre que empieza con la letra “F”.

La declaración de Yordi Rosado

Esta mañana el conductor de televisión publicó un clip de video desde su cuenta de twitter donde aclara que el entrevistado incómodo no es el actor Fernando Carrillo, dejando claro que desde el momento de la entrevista se decidió por la producción de su programa que no se iba a publicar la grabación, para evitar dañar la imagen del personaje.

¡Un abrazo fuerte para mi querido @FerrCarrillo!

Feliz jueves pic.twitter.com/qBOBeEvEyU — Yordi Rosado (@YordiRosado) March 18, 2021

En dicho video, Rosado también aclara que desconoce el origen del rumor sobre la presunta participación de Carrillo en esta entrevista, además de confirmar que la entrevista con el actor sí salió al aire, pero por Unicable, no por su canal de Youtube.

"Hice una entrevista con el señor Carlos Alazraki y me preguntó ¿Cuál había sido el entrevistado que más trabajo me había costado? Entonces le conté de una anécdota de una persona que estaba en súper estado incoveniente, qué bueno ni siquiera iba a salir la entrevista al aire y qué era para mi canal de youtube. Finalmente no salió la entrevista", afirmó Yordi.

"Pero no sé por qué lo relacionaron con Fernando Carrillo y decían, en la noche me imagino sucedió esto, pero no para nada que ver con Fernando Carrillo, al contrario, la entrevista con Fernando Carrillo sí salió al aire pero en otra plataforma, no en mi canal de youtube", puntualizó el conductor.