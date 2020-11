Fernanda Castro celebra sus 21 años en una cena acompañada de sus padres

EU.- Fernanda Castro llegó a sus 21 años y lo celebró de una manera muy especial, en donde estuvo acompañada por sus padres Angélica Rivera y "El Güero" Castro y una de sus mejores amigas.

Los padres de la joven se encargaron de realizarle una cena muy peculiar, en la que de manera sorpresa recibió un pastel en la que aparece una barbie con algunas botellas de alcohol y el letrero de 'Happy Birthday 21'.

Fernanda se encargó de compartir a sus seguidores parte de su día, y en uno de sus videos se puede ver que esta con su mamá, que no se puede ver muy bien porque estaba grabando con su celular y por otro lado su padre que le cantaba las famosas "mañanitas".

La hija de la actriz llegó a su mayoría de edad y a pesar de los tiempos difíciles por la pandemia, por supuesto que no pudieron dejar pasar este día para festejarlo por lo menos de una manera privada y con todas las medidas.

Por supuesto quien no dejó pasar este día para felicitarla fue Sofía Castro, quien le dedicó una publicación en Instagram en el que le escribió un emotivo mensaje acompañado de algunas fotografías de la infancia, en las que se puede ver el gran lazo que comparten ambas.

I guess your fake I.D has expired Happy birthday my dancing queen gracias por ser el soporte de los 4. Yo no se que haría en esta vida sin ti y sin tus locuras por más risas, más momentos juntas. Gracias por enseñarme tantas cosas pero sobre todo a ser única como tú eres. Pronto festejamos juntasHappy 21 " escribió Sofía.