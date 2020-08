Ferka y Christian Estrada le envían fuerte mensaje a Frida Sofía

María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, y Christian Estrada reaparecieron públicamente luego de que Frida Sofía arremetiera en contra de los dos.

La primera en responder a la hija de Alejandra Guzmán fue la actriz, quien al escuchar que Frida le dijo “se creía que era una pic** leona y en realidad era una PenFerka, dijo:

No tengo nada qué pensar… yo sé qué tipo de mujer soy, cómo soy, cuáles son mis valores, mi educación y soy una mamá leona en Guerreros 2020”.

Aclarando que solucionó sus diferencias con Estrada en privado, Ferka explicó que el joven ya le ofreció disculpas y por eso ahora están dándose una nueva oportunidad, destacando que es un hombre super amoroso, detallista y tiene un gran sentido del humor.

Por su parte, el ex de Frida aseguró que su romance está mejor que nunca. “Estamos muy contentos, ya nada nos molesta… ya son chismes viejos… muy enfadado, pero gracias a Ferka por aquí (un oído) me entran los chismes y por aquí (el otro oído) me salen, estoy muy contento, feliz, enamorado, y tengo muchos planes yo y Ferkita”.

Al ser cuestionado sobre qué les da a las mujeres, Ferka interrumpió a su novio y dijo: “Yo creo que ahí está la cosa, algo tiene, qué pasó, qué les da… lo bueno es que yo ya estaba dañada antes de conocerlo, así que no va a pasar nada”.

Por último, Christian Estrada aseguró que en breve entablará una demanda legal por difamación en contra de Frida Sofía y le envió el siguiente mensaje: “Que sea feliz con su nuevo novio, que ya nos deje en paz”.