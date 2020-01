Ferdinando Valencia no levantó denuncia del robo que sufrió

Ferdinando Valencia concedió una entrevista para el programa Hoy luego de que el pasado fin de semana fuera víctima de la delincuencia al ser despojado de su reloj y cartera mientras viajaba con su chofer en su automóvil.

Tras denunciar en redes sociales el incidente, el actor explicó: “Veo muchas cosas en el cuadro que van más allá de que Ferdinando Valencia fue asaltado… veo que soy una persona pública y tengo la oportunidad de alzar la voz y decir lo que sucede y trascienda, pero el tema no soy yo, el tema de los asaltos no gira en torno a mí, lo que me preocupa es México, me preocupa lo que vivimos, yo no soy una persona muy afortunada económicamente, créanme que no, no se gana lo que todos están pensando, y esas personas que a mi me asaltaron, dudo que en lo personal conozcan lo que es llegar a niveles de trabajo como los que yo he tenido, yo sé lo que es pasar 14 horas del día, literales a pico y pala, sentir que a las 3 horas quieres llorar de cansancio, sé lo que es trabajar, sé lo que es padecer, pero mis acciones fueron otras”.

Pero al ser cuestionado sobre si ya levantó la denuncia por este robo a mano armada, Valencia replicó: “Yo voy a salir más violentado parándome en una delegación porque por otras circunstancias ha sucedido, y te sientes más violentado que incluso en el mismo asalto cuando sientes que complementan tu asalto no atendiéndote, no escuchándote y eso es lo que es importante decir, porque no se trata de mí, se trata de la gente que vive circunstancias como estas, similares, de otro tipo y que no son escuchados”.

Finalmente, Ferdinando subrayó: “Me robaron la tranquilidad, pero sinceramente vivo en el mismo México de un minuto antes y un minuto después de ser asaltado, el problema es que este sigue siendo el mismo México para todos”.