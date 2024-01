Federica Quijano responde a críticas tras compartir públicamente que su hijo autista la agredió

Ciudad de México.- Federica Quijano sigue recuperándose de la tendonitis en el brazo que sufre del cabezazo que le dio su hijo autista durante una crisis en enero.

Ya que la cantante recibió muchas críticas por hablar de esa situación en las redes, es que ahora compartió un video aclarando la razón por la que decidió hacerlo de esa manera.

Toda la vida he subido el tema de Sebastián porque es algo de lo que no me avergüenzo, y más allá de todo, es por eso que lo hago visible, porque nadie sabe lo que las mamás o las familias que vivimos con una persona que tiene, que está dentro del espectro autista, nadie sabe lo que vivimos, nadie nos dice por dónde, es como una calle sin salida muchas veces para muchas mamás”

Expresó Federica.

Lo toma con naturalidad

En este sentido, la intérprete de 52 años aseguró que a pesar de que muchas personas lo tomaron a mal, ella continuará hablando públicamente de este tipo de situaciones que vive una familia con sus mismas condiciones.

“Te quedas con esa frase que te dicen los neurólogos o el diagnóstico que te dice: ‘tu hijo no va a hacer nada en esta vida’. Con esa frase, a partir de ahí dije ‘no, no puede ser así, tengo que hacer visible esto y no puede ser que las familias de corazón azul sólo tengamos esa expectativa con nuestros hijos… En este caso mi hijo tuvo una crisis de agresión y me dio un cabezazo, en el tendón, pero a veces te duele más el alma, el corazón, o que crees que avanzas y a veces te regresas 10 pasos”, Declaró

Finalmente, Quijano recalcó: “Por eso hago esto visible, por eso me volví diputada, por eso quiero cambiar las cosas, para que muchísimas familias, más de 400 mil niños tengan otra oportunidad de decir ‘no se puede hacer nada’”