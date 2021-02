Fátima Molina descarta cambio de look

CIUDAD DE MÉXICO.- Fátima Molina negó los rumores de que vaya a someterse a un cambio de look luego de las críticas que recibió por su apariencia en la telenovela “Te Acuerdas de Mí”.

En su lugar, se acepta a sí misma y seguirá defendiéndose de los haters que la juzgan por tener un lunar debajo de su ojo derecho.

En una entrevista a “El Gordo y la Flaca”, lamentó que la gente critique más su apariencia que su manera de actuar o la historia en sí.

Este tipo de comentarios, me parece que en pleno 2021 no están en tela de juicio. Uno puede criticar u opinar de si el personaje no me gusta, si la historia no me gusta, si no me gustaron los pantalones que te pusieron o si el peinado. Eso es algo que uno sabe como figura pública y no pasa nada”, dijo Fátima.

“Lo grave, me parece, es leer esta nota donde se está juzgando un éxito o un fracaso por el aspecto físico y no está a discusión ni un punto a tocar”, continuó.

Pese a todo, estos comentarios no cambiaron la manera en que ella se ve a si misma, pues le gusta verse en el espejo y no pretende cambiar nada de él.

Voy a ser muy sincera, siempre he creído en mí y me gusta lo que soy y me gusta cuando me veo al espejo”, destacó.

Luego de las críticas a Fátima Molina, “Te acuerdas de mí”, ha presentado un incremento de audiencia, alcanzando 2 millones 900 mil espectadores.