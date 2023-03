Fans de "Grey’s Anatomy" quedan insatisfechos con el final de personaje de Meredith Grey

CIUDAD DE MÉXICO.-Con más de 400 episodios emitidos y 19 temporadas hacen de "Grey’s Anatomy", siendo estas unas de las mejores series médicas en los últimos años, la cual comenzó en 2005 y donde se siguieron sumando fans de todas partes del mundo con la producción más longevas de la televisión estadounidense.

La protagonista de esta historia, Ellen Pompeo, fue quien le dio vida a la prestigiosa doctora Meredith Grey. Hace apenas unos días se emitió el último capítulo de este personaje en la historia, pero algunos espectadores no quedaron conformes con el final que le dieron a este tan importante personaje.

Después de tanto tiempo y cuanto parecía que Meredith nunca iba a abandonar Seattle y el Hospital Gray Sloan Memorial, el personaje decidió mudarse a Boston para poder estar más con sus hijos, en especial con Zola, que deberá ir a una escuela para jóvenes dotados.

Con este cambio de ciudad, la jefa del departamento de cirugía acepta un trabajo en la Catherine Fox Foundation para realizar investigaciones más especializadas sobre el Alzheimer.

La despedida de Meredith Grey

Los compañeros le organizaron una despedida especial a Meredith y ese fue un momento emotivo dentro de la serie. Sin embargo, muchos fans se han quedado disconformes con este final un poco forzado, quizás por otros compromisos laborales de Pompeo.

Según información de la ABC, la doctora regresará solo para el final de la temporada de "Grey 's Anatomy", pero seguirá narrando los episodios como lo ha hecho durante años.

Además, Ellen sigue como productora ejecutiva de la serie, pero no descartan que vuelva a la escena en una próxima temporada (que no está confirmada), si los planes de Boston no le funcionan o si quiere regresar por el vínculo que tiene con el doctor Nick Marsh.

