Molesta a fanáticos supuesto fraude de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO.- El final de la Academia ha causado mucha polémica en redes sociales donde usuarios acusan de fraude a la producción de Azteca debido a la victoria de la sinaloense Dalú.

Los fanáticos del programa señalan que todo habría sido muy sospechoso debido a que, aunque Dalú era de las más aplaudidas por parte de los críticos, la joven no habría logrado conseguir el mayor número de votos en semanas anteriores y no solía recibir críticas tan positivas del quinto juez como sus compañeros Angie y Dennis, por lo que, luego de resultar ganadora, indignó a los seguidores del famoso musical quienes atacaron a La Academia por no darle el primer lugar a Angie, de Honduras, quien se había perfilado como "la gran favorita".

El enojo fue tanto que incluso en el momento en el que Adal Ramones mencionó los resultados, en el foro se escuchó a un grupo de personas gritar la palabra "fraude" mientras Dalú incrédula y feliz abrazaba a sus compañeros y a los jueces.

Luego se anunció durante el programa que habría sido una competencia muy reñida, pues de 21 millones de votos recibidos, la mexicana consiguió el 24.29 por ciento de las votaciones, mientras la hondureña se llevó el 24.05 por ciento.

Al final de todo, Dalú logró conquistar a los jueces y a un gran numero de fans y sus seguidores no dudaron en contraatacar los malos comentarios y defendieron el triunfo de Dalú.