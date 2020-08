Fan besó a Christian Nodal con todo y mordida

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Christian Nodal, quien sostiene una relación amorosa con Belinda, recordó una ocasión en la que una fanática le pidió un autógrafo, al acercarse, le robó un beso, lo mordió y lo hizo sangrar.

Durante las candentes confesiones en el programa "La voz", Nodal contó el hecho ante la sorpresa de María José:

Cuando una muchacha me pidió un autógrafo en una cartulina, me acerqué para agarrarla y cuando se la doy me pidió un besito y me acerco lo más que me pude estirar y cuando me estiré me hizo así (se jala el labio) Me mordió el labio, pero no estuvo bien (...) Sí, me sacó sangre.