Famosas se unen a la convocatoria "Un día sin mexicanas"

CIUDAD DE MÉXICO.- Famosas como Vanessa Bauche, Cecilia Suárez, Dolores Heredia, Ariadne Díaz, Adela Micha, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, y Tessa Ia, entre muchas más se han manifestado a favor del Paro Nacional "Un día sin mexicanas", impulsado en redes sociales este miércoles.

La propuesta consiste en que las mujeres de México no se hagan presentes en sus lugares de trabajo el próximo 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, esto como protesta ante la ola de violencia en contra de las mujeres en México.

A través de su programa radiofónico, la conductora Adela Micha se sumó a la propuesta e invitó a las mujeres a hacer lo mismo.

¡Convocan a un día sin mujeres en protesta por los feminicidios del país! ✊��✨¿Te unes al llamado?https://t.co/DoZc4V1TmO — Adela Micha (@Adela_Micha) February 19, 2020

"Para que vean qué es estar un día sin 51% de la población mexicana", expresó. Micha dijo que la idea es que los hombres asistan con normalidad a sus centros de trabajo, mientras que las mujeres, ese día, no hagan nada.

"Los hombres sí van a trabajar, hacen lo que les toca, no a suplir a las mujeres; está padre", expresó. La conductora de "Saga", se dijo a favor de esta forma de manifestación en respuesta a la ola de violencia contra las mujeres que se vive en México.

"No les gustan las protestas, no les gustan las pintas, no les gustan los aerosoles, pues entonces hagamos esto", señaló.

"La realidad es que las mujeres no importamos visibles, entonces a ver si cobramos importancia invisibles", explicó la actriz Vanessa Bauche.

Bauche aseguró que "las mujeres mexicanas producimos 4.1 billones de pesos anuales no remunerados, más la cantidad económica que sí es pagada, eso quiere decir que la capacidad económica de las mujeres mexicanas es infinitamente superior a la de los hombres".

La actriz dijo que el único interés que tiene su propuesta "Un día sin mexicanas", es que se pueda visibilizar no sólo el fenómeno tan doloroso que estamos viviendo de los feminicidios, sino la necesidad inminente de crear el código penal que se integre La Ley de Abril y todas las medidas de protección para nuestra niñez, para las adolescentes y para nuestras mujeres, y que sea de manera inmediata", precisó.

Bauche, quién también prepara un organismos de ayuda social, lanzó esta propuesta de ley a finales del año pasado y tuvo réplica en la esfera política. "En noviembre lancé un comunicado que se llamaba 'Amparos femenicida', esto por el caso de Abril Pérez.

Ahí propuse la creación de la Ley Abril que básicamente propone dar el debido proceso con perspectiva de género y castigo a todos los funcionarios del poder judicial que desestimen las denuncias de violencia de género y de violencia infantil".

Refiere que la propuesta fue lanzada al mundo digital, "con tan buena suerte que dos diputadas la arroparon y le dieron marco legal. Eso es fantástico, porque nos va ayudar a destacar la inminente necesidad que tenemos de protección en beneficio de las mujeres, y de nuestras niñas, y por eso esperemos que apoyen el #ley de abril", dijo.

La actriz se mostró satisfecha por lo que está logrando en materia de protección a las mujeres y celebró que el punto de arranque haya sido en su onomástico.

"Celebré en grande mi cumpleaños, porque explotó en redes la propuesta que lancé el 21 de enero, 'Un día sin mexicanas' y para mí ha sido el regalo social más importante, un llamado para que como seres humanos podamos reconstruirnos.

"Me siento muy agradecida por la participación y solidaridad que sé que vamos a tener. El mejor regalo que tengo es saber que vamos a celebrar la vida trabajando, amando y con salud, y eso es para todas las mexicanas", concluyó.