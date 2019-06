"Familias Frente al Fuego" enciende la cocina de Televisa

Seis cocinas lucen impecables y listas para usarse en Televisa San Ángel. Están divididas por colores y cada una tiene ollas, sartenes, platos, vasos y demás utensilios que puedan necesitarse. A partir del domingo 14 de julio, seis familias mexicanas librarán aquí una batalla por saber quién tiene mejor sazón.



Esta es la primera vez que "Familias Frente al Fuego" llega a México de la mano de Televisa y Endemol, con la producción ejecutiva de Kirén Miret y Nino Canún. Los chefs responsables de los concursantes serán Belén Alonso, Carlos Gaytán y Antonio de Livier, y contarán con la conducción de Inés Gómez Mont.

El programa arranca con ocho familias en el primer programa de las que solo se quedarán seis a competir por un premio de un millón y medio de pesos.

"Cuando me hablaron de la productora me hablaron de una mujer muy comprometida, profesional, muy seria, muy intensa, cuando la conocí supe que iba a dar todo por el proyecto, siempre me dijo 'los voy a cuidar', ha sido minuciosa", dijo Inés al respecto.



Kirén señaló que desde hacía tiempo que quería materializar un formato de cocina y qué mejor que hacerlo de la mano de Nino y de un equipo de más de 300 personas que han hecho posible la producción.

"Me dejaron trabajar, con Nino fue una mancuerna absoluta porque conoce las entrañas de Televisa", dijo la productora.

Familias diferentes. Dentro de las seis familias concursantes no hay alguna que sea homoparental, pero Kirén dijo que no es que no hayan concursado, solo que no pasaron los filtros; sin embargo sí se verán familias diversas y la idea es que si en algún momento alguna familia de este tipo pasa los filtros, esté sin ningún problema en el programa,

"No buscábamos un prototipo de familia. Hay amigos de la infancia, hay dos hermanas que tenían lo que necesitábamos. No estábamos buscando una cuota de género o una tremenda historia para tocar los corazones de la gente".