Fallece la actriz Lisa Banes, a los 65 años de edad, tras ser atropellada por un “scooter”

NUEVA YORK.- A diez días de haber sido atropellada por un “scooter”, en Nueva York, la legendaria actriz Lisa Banes, de 65 años de edad, falleció en un hospital tras no superar las lesiones sufridas en el accidente.

Fue la cadena NBC quien publicó una entrevista del manager de la actriz, David Williams, donde expresó que lamentaba “la muerte sin sentido” de Banes, la cual tiene desconsolados a todos que la conocieron.

Estamos desconsolados por el trágico y sin sentido fallecimiento de Lisa. Era una mujer de gran espíritu, amabilidad y generosidad y dedicada a su trabajo, ya sea en el escenario o frente a una cámara y más aún a su esposa, familia y amigos. Tuvimos la suerte de tenerla en nuestras vidas”, dijo.



¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE?

De acuerdo a los informes de la Policía de Nueva York, publicados por los medios estadounidenses, el pasado 4 de junio, a las 18:30 horas (hora local), se dio aviso a la línea de emergencia que había ocurrido una colisión de un vehículo, que había atropellado a una persona en la zona Oeste de Manhattan.

“A su llegada, los agentes observaron a una mujer de 65 años que yacía sobre la calzada con una contusión severa en la cabeza”, detalló la Policía.

Lisa Banes fue trasladada al Hospital Mount Sinai Saint Luke, en estado de gravedad, ya que se diagnosticó que sufrió una lesión cerebral traumática de la cual no pudo recuperarse y falleció el pasado 14 de junio.

El hecho está siendo investigado por las autoridades de “La Gran Manzana”, ya que el conductor del “scooter” se dio a la fuga después de atropellar a la actriz en la avenida Amsterdam.



¿QUIÉN FUE LISA BANES?

Lisa Banes nació el 9 de julio de 1955, en Chagrin Falls, Ohio, Estados Unidos, y estudió actuación en “Juilliard School”, en Nueva York.

Ha actuado en cine, televisión y obras de teatro. En 1981 ganó el “Theater World Award”, por su interpretación de “Alison Porter” en "Don't Look Back in Anger", y recibió una nominación a “Mejor Actriz”, en los “Drama Desk Award”, por su papel en "Isn't it Romantic?", en 1984.

Participó en las series “The King of Queens”, "Six Feet Under" (A dos metros bajo tierra), "Nashville" y "Royal Pains", e interpretó personajes importantes en los filmes "Cocktail" (1988) y "Gone Girl" (2014).