Fallece el productor de cine Matty Simmons

ESTADOS UNIDOS.- El productor Matty Simmons, falleció el pasado miércoles, así lo anunció su hija en redes sociales.

Mejor conocido por ser cofundador de la revista National Lampoon y producir películas como Animal House y las películas de vacaciones protagonizadas por Chevy Chase, Simmons también fue periodista del New York World-Telegram and Sun y ex vicepresidente ejecutivo de Diner's Club.

"Ayer perdí a mi héroe. Mi padre había pasado de ser el más agudo y saludable de 93 años que la mayoría de la gente ha encontrado a tener abruptamente todos los problemas imaginables, excepto la corona", escribió su hija Kate Simmons en una publicación de Instagram.

Simmons, nacido en Brooklyn, fue contratado para ayudar a los ex alumnos de Harvard Lampoon Doug Kenney y Henry Beard en la publicación de National Lampoon, y el primer número llegó en abril de 1970.

De allí surgió Animal House, dirigida por John Landis (1978), protagonizada por John Belushi como uno de los inadaptados de Delta Tau Chi que luchan contra su decano y el presidente de una fraternidad rival para mantener su lugar en el campus. Simmons e Ivan Reitman produjeron la película en Universal.

Simmons luego guió a National Lampoon's Vacation (1983), National Lampoon's European Vacation (1985), National Lampoon's Christmas Vacation (1989) y Vegas Vacation (1997), todas con la familia Griswold.

Los créditos de Simmons también incluyen las películas Movie Madness (1982), Class Reunion (1982) y Pucked (2006), protagonizada por Jon Bon Jovi, y la comedia de ABC de 1979 Delta House, una continuación de Animal House.

La compañía también estuvo detrás de The National Lampoon Radio Hour y Lemmings, un espectáculo fuera de Broadway de 1973 que contó con Belushi, Chase y Christopher Guest y corrió para 350 presentaciones en Village Gate.

Simmons también escribió varios libros, incluidos Fat, Drunk y Stupid: The Making of Animal House de 2012, y en la década de 1960 tenía interés en los Guerreros Filadelfia / San Francisco de la NBA.