Fallece el cantante Trini López por Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- Trini López, cantante y actor cuyo nombre es mejor conocido por su trabajo en "The Dirty Dozen" de Robert Aldrich, falleció este martes por complicaciones derivadas de Covid-19, según información de la revista Palm Springs Life.

La estrella era un residente de muchos años del enclave del desierto. Los cineastas P. David Ebersole y Todd Hughes habían completado recientemente un documental sobre su vida, que apareció en dicha revista.

Nacido como Trinidad López III en Dallas, Texas, sus padres eran ambos de México. López comenzó a tocar en bandas a los 15 años y en 1958, su grupo Big Beats firmó con Columbia Records después de grabar con el productor de Buddy Holly, Norman Petty. López se fue como solista poco después y firmó con King Records, para quien lanzó una serie de sencillos sin éxito antes de dejar el sello en 1962. Pronto consiguió una residencia en el club nocturno de Los Ángeles PJ's, donde Frank Sinatra vio su programa y lo contrató para su Reprise Records en 1963.

Me acabo de enterar que ha fallecido Trini Lopez por Covid-19 a los 83 años. Siempre lo pincho, bien su versión de "Unchain my heart" o "What I'd say!". Joder, que pena. A continuación en los dos siguientes tuits os dejo los temas y si no se te van los pies deja de seguirme. pic.twitter.com/MobmbtDB3C — Lucas (@LucasBonVivant) August 11, 2020

Ese año, su álbum debut, "Trini Lopez at PJ's", incluyó una versión de "If I Had a Hammer" que fue un éxito mundial, encabezando las listas en varios países y alcanzando el número 3 en los EE. UU. Le siguió otro álbum en vivo, junto con más éxitos en los próximos años, incluidos "Lemon Tree", "I'm Comin 'Home, Cindy", "Sally era una buena vieja", "Michael", "Gonna Get Along Without Ya' Now" y "La zarza".