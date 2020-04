Fallece el cantante Bill Withers, interprete de 'Lean On Me'

ESTADOS UNIDOS.- Bill Withers, cantante y compositor, ha fallecido a la edad de 81 años por complicaciones cardíacas.

El artista falleció el lunes en Los Ángeles, California. Pero fue hasta este viernes por la mañana que la familia lo ha dado a conocer mediante un comunicado.

"Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón impulsado a conectarse con el mundo en general, con su poesía y música, habló honestamente a las personas y las conectó entre sí. Como una vida privada como la que vivía cerca de familiares y amigos íntimos, su música siempre pertenece al mundo", expresó la familia.

La muerte del tres veces ganador del premio Grammy se produce cuando el mundo recurre a su dulce música en busca de inspiración y aliento durante la pandemia de coronavirus, especialmente su éxito de 1972, "Lean On Me".

Los residentes en cuarentena en un edificio de apartamentos de Dallas se sentaron en sus alféizares hace un par de semanas, cantando la canción para levantar el ánimo.

Withers comenzó a grabar y actuar en 1970, obteniendo su primer sencillo con "Ain't No Sunshine" de su álbum debut, "Just As I Am" , lanzado en 1971. La canción ganó el Grammy por R&B La canción del año.

Continuaría con otros éxitos, incluidos "Use Me", "Just the Two of Us" y "Lovely Day", hasta que dejó de hacer música en 1985 para vivir una vida más privada.