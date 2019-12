Fallece compositora del tema de la serie de 'Friends'

Allee Willis, compositora mejor conocida por escribir la canción del intro de "Friends", falleció el martes a los 72 años.

Según información de Variety, la artista murió de un paro cardíaco.

Ganador del Grammy de 1985 y miembro del Salón de la Fama de los Compositores de 2018, Willis produjo una gran cantidad de éxitos que incluyeron múltiples canciones para Earth, Wind & Fire, incluyendo "September" y "Boogie Wonderland".

Sus otros éxitos incluyeron “Neutron Dance” de Pointer Sisters, “What Have I Done to Deserve This?” De Dusty Springfield, “Lead Me On” de Patti LaBelle y el tema de “The Karate Kid”, “You are the best” Obtuvo un Grammy en 1985 por sus contribuciones al álbum de la banda sonora de" Beverly Hills Cop ".

En 2006, Willis obtuvo una nominación a Tony por coescribir la partitura original de la adaptación musical de Broadway de "The Color Purple", en la que trabajó con Brenda Russell y Stephen Bray.

Le sobrevive su compañera, animadora y productora Prudence Fenton, quien rindió homenaje a Willis en su propia página de Instagram: "Descansa en Boogie Wonderland del 10 de noviembre de 1947 al 24 de diciembre de 2019".