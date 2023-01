Fallece actriz de "The Last of Us" tras luchar con el cáncer

ESTADOS UNIDOS.- El día de ayer murió Annie Wersching, actriz que apareció en decenas de programas de televisión, pero que fue mejor conocida por interpretar a la agente del FBI Renee Walker en la serie 24 y dar voz a Tess en el videojuego The Last of Us.

Su agente de relaciones públicas informó a The Associated Press que Annie falleció el domingo por la mañana en Los Ángeles. La actriz padecía cáncer, aunque no se especificó de qué tipo.

Annie estaba casada con el actor Stephen Full y tenía tres hijos. De acuerdo con Deadline, se le diagnosticó cáncer en el 2020 y siguió trabajando mientras luchaba con la enfermedad.

Neil Druckmann, creador de The Last of Us, tuiteó:

Recién perdimos a una artista y un ser humano hermoso. Tengo el corazón hecho pedazos. Mis pensamientos están con sus seres queridos”.

I miss my silly friend who helped bring Tess to life. Annie, you left us way too soon. You will forever be part of the TLoU & Naughty Dog family! ��



TLoU fans… let’s show what we’re made of. Please consider donating to her kids’ gofundme: https://t.co/3QTnZtBY4B pic.twitter.com/baNHc1wdCT— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023

La actriz Abigail Spencer, que apareció junto a Wersching en la serie de ciencia ficción Timeless, tuiteó: “Te amamos Annie Wersching. Te extrañaremos profundamente”.