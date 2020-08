Fallece Wilford Brimley, actor de "Cocoon" y "The Thing"

Wilford Brimley, actor que protagonizó películas como "Cocoon" y "The Thing", falleció el pasado sábado en el hospital de St. George de Utah a la edad de 85 años, informó "The Hollywood Reporter".

De acuerdo con su manager Lynda Bensky, el originario de Salt Lake había batallado con la diálisis y con diversos problemas médicos.

"Wilford Brimley era un hombre en el que se podía confiar. Dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. Tenía un exterior duro y un corazón tierno. Me entristece que ya no pueda escuchar las maravillosas historias de mi amigo. Era único", declaró Bensky.

Dominic Mancini, su agente de talento mostró su agradecimiento por haber trabajado con él.

"Era un hombre maravilloso, era una alegría estar con él y su sentido del humor dejaron una impresión eterna en cada persona que conoció. Tuve la suerte de llamarlo amigo".

Wilford había vivido desde el 2004 en un rancho de Greybull, Wyoming y le sobreviven su esposa y tres hijos.

Anthony Wilford Brimley nació el 27 de septiembre de 1934 e inició su camino en el cine como herrero, guardaespaldas y extra de Hollywood para el empresario Howard Hughes.

Fue uno de los miembros originales del Teatro de Actores de Los Ángeles, grupo iniciado por Ralph Waite y que le dio a Brimley la experiencia frente a una audiencia en vivo.

En 1981 protagonizó "Absence of Malice", dirigida por Sydney Pollack y que también contó con la actuación de Paul Newman.

Cuatro años más tarde, Brimley formó parte de "Cocoon", de Ron Howard. En esta cinta retrató a Ben Luckett, uno de los residentes de la casa de retiro Sunny Shores, cuya salud mejora milagrosamente luego de sumergirse en la piscina de una casa vecina.

Apareció regularmente en comerciales para la avena Quaker Oats o para promocionar la importancia de las pruebas para la diabetes, ya que él fue diabético.

Otras películas en las que participó fueron "The Electric Horseman" (1979) "Borderline" (1980), "High Road to China" (1983), "Country" (1984), "The Natural" (1984), "Jackals" (1986) y "Hard Target" (1993).