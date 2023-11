Fallece Shane MacGowan, lider de la banda The Pogues

El líder de la banda de punk-folk The Pogues, Shane MacGowan, falleció a los 65 años en Dublín, según anunció su esposa, Victoria Mary Clarke, en Instagram.

Después de recibir el alta hospitalaria tras varios meses de hospitalización, MacGowan dejó un legado musical significativo, pero también una vida marcada por excesos de alcohol y drogas.

Su esposa expresó su profundo dolor y gratitud por su presencia en el mundo, destacando la pérdida irreparable que siente.

Shane MacGowan alcanzó la fama como líder de The Pogues, disfrutando de éxitos musicales y enfrentando los desafíos de giras agotadoras y el abuso de sustancias.

Carrera en solitario

Tras dejar la banda en 2001, inició una carrera en solitario y formó el grupo The Popes, aunque regresó a The Pogues más tarde.

Su salud se deterioró gravemente a partir de 2010, lo que lo llevó a retirarse de los escenarios y a depender de una silla de ruedas en sus últimos años.

En 2018, Irlanda le rindió homenaje con un concierto en el National Concert Hall de Dublín, donde destacadas figuras como Bono, Sinéad O'Connor y Nick Cave participaron.

Galardonado

MacGowan recibió un premio del presidente irlandés por su destacada carrera como cantante, músico, compositor y poeta.

Su muerte deja un vacío en la música, pero su legado perdurará a través de canciones emblemáticas como "Fairy Tale of New York", "Fiesta", "Streams of Whiskey" y "Rainy Night in Soho".