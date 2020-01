Fallece Neil Peart, baterista de 'Rush'

Durante la tarde de este viernes, y Mediante un comunicado de prensa, se dio a conocer que Neil Peart, baterista de la banda ‘Rush’, falleció a la edad de 67 años.

Neil Peart September 12, 1952 - January 7, 2020 pic.twitter.com/NivX2RhiB8 — Rush (@rushtheband) January 10, 2020

Según información de CNN, el músico murió en Santa Mónica, California, el martes. Neil había estado luchando contra el cáncer cerebral durante varios años.

Cuando Peart se unió al bajista y vocalista Geddy Lee y al guitarrista Alex Lifeson en 1974, ayudó a llevar a la banda canadiense a nuevas alturas, recibiendo un reconocimiento tras otro, si no el gran estrellato del rock. No fue sino hasta 2013 que Rush fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Peart fue fundamental para el éxito de la banda con su ejecución meticulosa, fluida y extremadamente precisa. Neil también fue el principal letrista de Rush, inspirándose en fuentes como Ayn Rand y Mark Twain.

La banda sugirió que cualquiera que desee expresar sus condolencias debe hacer una donación a un grupo de investigación del cáncer o una organización benéfica en nombre de Peart.