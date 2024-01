Fallece Lynn Yamada Davis, tiktoker de cocina ganadora de un Récord Guinness

CIUDAD DE MÉXICO.- Se anunció la triste noticia que conmocionó al mundo de las redes sociales: Lynn Yamada Davis, la tiktoker de 67 años conocida por su canal "Cooking with Lynja" en TikTok, falleció el pasado 1 de enero debido a un cáncer de esófago, según lo reveló su hija Hannah Shofet en una entrevista para The New York Times.

Con 19 millones de seguidores, Lynn será recordada por sus videos donde compartía la preparación de diversos platillos y postres, desde los más simples hasta los más elaborados. La "Abuela de Internet", como era cariñosamente conocida, ingresó al mundo de las redes sociales en 2020 con el respaldo de sus hijos Hanna y Tim Davis. En una entrevista con People, Lynn reveló que fue su hijo quien la instó a grabar un video diario para perfeccionar sus habilidades de edición durante la pandemia, sin anticipar que se convertiría en un fenómeno viral.

El último video en su cuenta, compartido por su hijo Davis, presenta fotografías que recorren la vida de Lynn.

En una entrevista para The New York Times, Tim Davis compartió que su madre le solicitó que continuara publicando videos después de su fallecimiento, manteniendo así activa su cuenta. Sin embargo, expresó que dejará de subir contenido una vez que se agoten los videos grabados.

Además de sus contribuciones culinarias, Lynn Yamada Davis será recordada por colaboraciones con otros influencers, como el youtuber Nick DiGiovanni. Juntos, lograron la hazaña de crear la dona más grande del mundo en un video de aproximadamente cuatro minutos, ganando así un Récord Guinness.

A pesar de que ha transcurrido cierto tiempo desde su fallecimiento, los usuarios continúan expresando su pesar en los comentarios de sus videos más recientes, destacando la tristeza por la pérdida de Lynn y elogiando su habilidad para crear contenido. Algunos comentarios muestran la incredulidad ante la noticia y agradecen a Lynn por los momentos de felicidad y ternura que compartió a lo largo de su carrera en la plataforma.