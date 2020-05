Faisy e Iratxe Beorlegui destapan su amor ¡en plena cuarentena!

CIUDAD DE MÉXICO.-El presentador y actor mexicano Faisy y su prometida, la bailarina española Iratxe Beorlegui, están listos para abrir las puertas de su relación y, a pesar de que la vida les ha cambiado sus planes este 2020, aseguran que en tiempos difíciles es aún más importante verle el lado positivo a las situaciones.

"Asumimos el cambio, lo tomamos, lo aceptamos, lo agradecemos y a lo que sigue", comentó Faisy sobre la forma positiva en la que ha aprendido a tomar la vida y más ahora en tiempos de coronavirus, como parte de una conferencia telefónica del canal Lifetime a propósito de los "martes de parejas" en la programación de la cadena.

Faisy e Iratxe tuvieron que esperar 11 años y medio para volverse a reencontrar y entonces sí disfrutar de un amor que, aseguran, no tiene fin. Su relación se ha convertido en un ejemplo para sus seguidores y al ser conscientes de ello han buscado inspirar de la mejor manera contando su historia.

Yo había visto la primera edición de un programa de baile en el que salía y ella me encantó y cuando me invitaron a ser parte dije: olvídense del premio yo voy por la jueza. Empezamos a salir, anduvimos 8 meses y luego nuestros rumbos fueron diferentes. Después nos reencontramos 11 años y medio después", rememoró.

Sin embargo, el conductor de "Me caigo de risa" contó que esa ausencia fue la que los hizo darse cuenta de que tenían que estar juntos y aseguró que cuando tuvo la oportunidad de reencontrarse con ella, no se tardó "en invitarla a cenar y no dejarla ir nunca más".

Ahora, los dos se abrirán a las preguntas que la cantante y actriz Susana Zabaleta les hará a través de un en vivo que darán desde la cuenta de Instagram de Lifetime este martes, en el que explicarán cómo viven el amor en tiempos de cuarentena.

"Estamos disfrutando mucho de este momento, la cuarentena nos tocó en mudanza y he podido disfrutar de mi familia, de mi mascota y pasar tiempo de calidad juntos y conocernos un poco mejor ha sido increíble. Nos hemos dado tiempo de hacer (vídeos de) TikTok, lazos, de reencontrarnos, de conocer nuevas cosas de cada quien", adelantó.

Después de que ambos aseguraran que le han perdido el miedo al ridículo, Iratxe comentó también que es un buen momento para dejar de satanizar a las redes sociales.

"Antes se hablaba de que el Internet nos separaba y ahorita es todo lo contrario, ahora es verle el lado bueno, es un medio para tener contacto con tus hijos. Estamos viendo el lado bueno de las redes sociales y hay que agradecer que existen", consideró la bailarina de la Compañía Nacional de Danza.

Pero ambos afirman que no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues uno de los cambios más drásticos que la pandemia ocasionó en sus vidas fue el tener que aplazar su boda, pues recientemente se comprometieron.

"Fue un poco complicado e inesperado porque a todos nos cambio la idea del 2020. Yo le di el anillo en San Sebastián el primero de enero y todos pensábamos que este sería ¡el año! y lo ha sido de una manera que nadie se esperaba", contestó a Efe el también actor.

Además, aunque ambos extrañan salir y hacer su vida, Iratxe aseguró que han cambiado "el cine por el Netflix y la copita afuera por una aquí dentro" en casa, y esas han sido las cosas que los mantienen bien.

Eso sí, Faisy fue tajante cuando dijo que espera que nada vuelva a la normalidad: "La idea no es regresar a lo mismo, hemos aprendido que se puede trabajar desde casa y ser más productivos, que es bueno salirse de la zona de confort, nos dimos cuenta de lo mucho que necesitamos de otro y que hay que evolucionar".

Además de Faisy e Iratxe, parejas de celebridades como Juan Pablo Llano y Cata Gómez, y Michel Brown y Margarita Parra, harán lo pertinente en otros dos en vivos, los días 19 de mayo y 26 de mayo respectivamente.