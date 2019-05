Facundo graba a mujer que le robaba en el hotel

CHILE.-Con unas cámaras colocadas deliberadamente, el conductor de televisión Facundo grabó a una mujer que le robaba.



Facundo se hospedó en un hotel en Chile, a donde de fue a grabar el “reality show” Resistiré.

El presentador se dio cuenta que le faltaba dinero, por lo que instaló varias cámaras en su habitación del hotel para saber qué era lo que estaba sucediendo.

Para eso colocó 30 mil pesos chilenos (como mil pesos mexicanos) en lugares estratégicos para atrapar a la persona responsable del robo de sus pertenencias.



Fue así que Facundo logró comprobar una de sus primeras teorías: La mujer responsable de limpiar el cuarto le había robado.



Al confrontar a la empleada, ella en un principio lo negó todo, pero más tarde aceptó su culpabilidad y le ofreció pagar lo que se había robado y solicitó no delatarla con sus jefes.

“Siento horrible dejar a alguien sin trabajo, se siente horrible la forma tan indigna en que la van a correr, se siente horrible lo que va a pasar si yo la acuso”.

"Pero por otro lado, siento que a veces la bondad termina solapando la maldad. He sido muy pen$%& en mi vida, por creerme bueno, no me doy cuenta de la maldad de la gente”, dice Facundo.

Al final decidió delatarla con los encargados del hotel y la mujer fue despedida de su trabajo.

Con información de Milenio