Fabiola Campomanes vínculo con hijo de Biby Gaytán y Eduado Capetillo

Ciudad de México.- Fabiola Campomanes se sinceró sobre el vínculo que la une con el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, después de los rumores de romance entre ambos tras su participación en el reality de MasterChef.

En su paso por un evento de la Ciudad de México, la actriz expresó su descontento por dichos rumores de amorío con Eduardo Capetillo Jr.

Yo lo único que te puedo decir es que ustedes me conocen, yo siempre doy la cara, hay cosas que nunca voy a aclarar porque nunca he salido a aclarar nada, porque entiendo que también su labor de pronto también sea como esa jiribilla del chismecillo, a veces es triste porque dices ‘¿por qué me inventan cosas?’, porque no saben si él tiene pareja, si yo tengo pareja y eso es terrible porque pueden afectar a las parejas de uno”