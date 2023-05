FOTOS: Reviven en Hawai a Elvis Presley y su legendario concierto en el Neal S Blaisdell Arena

Honolulu, Hawái.- El Neal S Blaisdell Arena en Honolulu se ha convertido en un lugar de culto para los fanáticos de Elvis Presley, ya que fue allí donde el legendario cantante realizó el primer concierto transmitido vía satélite a 40 países.

La estructura del recinto se mantiene intacta, y los turistas de todo el mundo acuden a admirar una estatua del famoso artista y a tomarse fotografías en su honor.

En el interior del Neal S Blaisdell Arena, se puede sentir una atmósfera mágica, como si la voz del inolvidable cantante aún resonara en el lugar.

Te puede interesar: La viuda de Elvis Presley negocia con éxito con sus nietos para recibir una parte de su herencia

"Aloha from Hawaii", evento histórico

"Aloha from Hawaii" fue un evento histórico que tuvo lugar el domingo 14 de enero de 1973, impulsado por la idea de Thomas Parker, el mánager de Elvis, quien deseaba que el mundo pudiera presenciar las interpretaciones del cantante, aunque fuera a través de la televisión, dado que era imposible llevarlo a todas las ciudades del mundo.

En septiembre de 1972, en Las Vegas, Parker confirmó que "Aloha from Hawaii" sería transmitido vía satélite a múltiples países de Asia, Europa y América. Este concierto se convirtió en el primero en la historia de un solista en ser visto gracias a la tecnología de los satélites.

Durante el espectáculo, Elvis Presley lució un traje blanco completo incrustado con joyería, y cautivó al público con canciones como "Burning Love", "I Can't Stop Loving You", "Hound Dog", "Fever", "I'll Remember You" y "Can't Help Falling in Love", entre otras. Los boletos para el concierto del 14 de enero y el ensayo del 12 de enero no tuvieron costo alguno, solo se solicitó a los asistentes que contribuyeran con una donación de acuerdo a sus posibilidades.

75 mil dólares de recaudación

Se recaudaron alrededor de 75 mil dólares, que fueron donados a la Fundación Lui Lee de Cáncer en Hawái.

Según Elvis Presley Enterprises, la transmisión tuvo una audiencia de entre mil millones y mil 500 millones de televidentes, quienes disfrutaron de poco más de una hora de la música de Presley.

En 2006, se lanzó un DVD especial titulado "Aloha for Hawaii", que incluye el concierto completo, el ensayo, imágenes de la llegada de Presley a Honolulu, la sesión posterior al concierto donde grabó cinco canciones para la versión que sería transmitida posteriormente en Estados Unidos ("Hawaiian Wedding Song", "No More", "Ku-U I-Po", "Early Morning Rain" y "Blue Hawaii"), así como las conferencias de prensa.

Elvis Presley no solo pasó a la historia como uno de los más grandes y legendarios músicos, sino que también se convirtió en el pionero en transmitir en vivo una de sus presentaciones a diferentes puntos del mundo. Este concierto se convirtió en un referente para los avances tecnológicos de la época y abrió las puertas para que más grupos y solistas tuvieran la oportunidad de transmitir sus conciertos a través de esta vía, logrando dar a conocer su trabajo a nivel internacional.