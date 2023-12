"Extraña Forma de Vida" de Pedro Almodóvar es precandidato al Óscar

LOS ANGELES.- El cortometraje de Pedro Almodóvar, "Extraña forma de vida", protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, ha superado el penúltimo corte para los premios Óscar y se encuentra entre las preseleccionadas para competir por la prestigiosa estatuilla.

Este logro plantea expectativas positivas para Almodóvar, quien podría regresar a la ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood con este western de 30 minutos, estrenado en el Festival de Cannes este año.

También podría interesarte: Premiarán trayectoria de Pedro Almodóvar y Spike Lee en el Festival de Cine de Toronto

"Extraña forma de vida" se disputa un lugar en la lista final junto a otras películas como "The After", "The Anne Frank Gift Shop", "An Avocado Pit" y "Bienvenidos a Los Angeles". En caso de obtener la nominación, sería la sexta en la carrera destacada de Almodóvar y la primera en tres años, después de su reconocimiento por "Dolor y Gloria".