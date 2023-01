Exsuegra de Shakira reaccionó a la nueva sesión #53 de la colombiana junto al argentino Bizarrap

Tijuana, Baja California.- La exsuegra de Shakira, Montserrat Bernabeu Guitart reaccionó a la nueva sesión #53 de la colombiana junto al argenito Bizarrap.

La cantante colombiana realizó una referencia a la madre de su ex pareja, Gerard Piqué, en su nuevo éxito al compartir que vivía cerca de ella.

Ahora la familiar del exjugador salió en defensa de su exnuera luego que su hijo le fuera presuntamente infiel a la intérprete de "Waka Waka".

Montserrat dio me gusta a dos publicaciones donde arremetían contra Piqué, pero momentos después se retractó de esta acción.

Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó", fue el primer mensaje relacionado con Piqué al que su madre le dio "me gusta"