ExpoGan: ¡Rockea Hermosillo con Caifanes en el Teatro del Pueblo!

HERMOSILLO.-Durante más de dos horas, la banda mexicana de rock Caifanes intentó resumir sus 35 años de carrera para sus fans hermosillenses quienes acudieron al Teatro del Pueblo de la Expo Gan 2023.

Desde antes de las 20:00 horas cientos de personas hicieron largas filas portando camisetas, bandanas, chalecos o accesorios alusivos a la agrupación.

Poco a poco los asistentes ingresaron al recinto al aire libre para deleitarse con la música de Saúl Hernández, Alfonso Herrera y Diego Herrera, quienes hicieron su aparición en el escenario cerca de las 21:40 horas.

Es un honor y un privilegio estar aquí en Hermosillo. En tu espacio, tu lugar, tu feria y sobre todo, el amor que nos estás dando, es un sueño. Dios te bendiga y muchas, muchas gracias", fueron las primeras palabras del líder de la banda, Saúl Hernández a su público hermosillense.

Como parte de la presentación, los integrantes interpretaron también algunos de los éxitos de la extinta agrupación Jaguares.

Durante su presentación, Saúl Hernández dio unas palabras acerca de lo preocupantes que son las cifras de feminicidios, las cuales van a la alza, así como también la violencia intrafamiliar.

Nosotros como hombres pedimos perdón y nos sentimos muy mal. El índice de asesinatos sigue subiendo, está muy grave, está muy cabrón, necesitamos más hombres y menos machos", expresó.

Posteriormente, colocaron en las pantallas la canción de la artista mexicana Vivir Quintana, "Canción Sin Miedo".

Durante la presentación los aplausos, los gritos y chiflidos no se hicieron esperar, algunos asistentes gritaron "Te amo, Saúl", mientras que otros cantaban a todo pulmón cada una de las melodías.

Sus grandes éxitos como "Viento", "Matenme", "Afuera", "Aquí no es así", "Te lo pido por favor", fueron los que prendieron al público pero los fans esperaban ansiosamente "La célula que explota" y al escuchar los primeros acordes lanzaron un grito de emoción.

Como parte del final de su presentación, Caifanes puso a bailar a los asistentes con "La negra Tomasa" para después despedirse de Hermosillo y continuar con su gira nacional por sus más de tres décadas de trayectoria.

¿Qué canciones cantaron?

*Los dioses ocultos

*Nubes

*Miedo

*Para que no digas que no pienso en ti

*Viento

*Detrás de los cerros

*Fin

*Heridos

*Ayer me dijo un ave

*Mariquita

*Dime Jaguar (Jaguares)

*Solo eres tú

*Cuéntame tu vida

*Mátenme porque me muero

*Miércoles de Ceniza

*Aviéntame

*Afuera

*Nos vamos juntos

*Quisiera ser alcohol

*Aquí no es así

*Te lo pido por favor

*No dejes qué

*La célula que explota

*La negra Tomasa