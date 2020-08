Explica Horacio Pancheri por qué Marimar Vega aún no conoce a su hijo

CIUDAD DE MÉXICODesde que Marimar Vega y Horacio Pancheri confirmaron su relación, el actor ha querido viajar a Argentina en compañía de la actriz para presentarle a su familia, en especial a su hijo Benicio.

Si embargo, las condiciones impuestas a causa del coronavirus no le ha permitido al actor viajar a Argentina, lo cual parece tendrá que esperar aún más, hasta que su país abra nuevamente las fronteras.

En entrevista para el programa Hoy, el actor compartió por qué su hijo y su actual novia no se han podido conocer en persona, además, habló sobre las románticas fotos que publican en sus respectivas redes sociales, donde se les puede apreciar muy enamorados, como las más reciente que compartió la actriz de su precumpleaños, donde el actor se confundió con la edad que cumplía su novia.

“Todavía no, todavía no, iba a ir ahora, pero bueno con todo Argentina está cerrado hasta septiembre, eso también me tiene un poquito angustiado y estresado de no poder ir a verlo, ni él salir”, explicó el argentino.

Desde el año le hubiera gustado a Horacio presentar a su novia con su hijo, pero ahora tendrán que esperar para que este encuentro suceda: “A ver si el fin de año nos juntamos todos en familia, aquí en México o allá en Argentina”, aseguró.

Durante la entrevista con el programa de revista, Horacio reconoció que esta viviendo uno de los mejores momentos de su vida, “Siempre trato de estar en mi mejor momento, de estar bien, de buscar la paz, uno va creciendo, va madurando, ya se me ven las canas, bien con mi hijo que está a la distancia, pero siempre trato de estar en contacto con él, con mi familia, con mis amigos, con mi mujer, no sé, siento que estoy muy bien”, expresó.