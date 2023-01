Expareja de Angélica Rivera aclara no hubo operaciones en el rostro de la actriz

Ciudad de México.- Angélica Rivera reapareció en redes con un nuevo cambio de look; los medios cuestionaron sobre ello al productor Jose Alberto Castro, quien convivió en las fiestas decembrinas con la actriz.



La pasamos muy a gusto en Navidad, procuramos siempre estar esa fecha en familia, pues yo la veo muy bien, la veo muy bien"

comentó.

El productor aclara que Angélica no se operó

Y ante la insistencia de los medios sobre si Rivera recurrió al bisturí para mejorar su apariencia, el productor no pudo evitar soltar una carcajada y respondió:



“No, no, para nada, se cuida mucho, siempre ha sido una mujer muy bella".

Próximos proyectos de la actriz

Finalmente, Castro adelantó que la madre de sus hijas se presentará próximamente en algo, pero se mantuvo hermético sobre los detalles de dicho trabajo.



“Pues si espero que ya lo tengan listo, ahí van, pero son cosas que yo no puedo hablar, son cosas que no me corresponde a mí, haría mal”, concluyó.