Exempleado de Televisa acusa a la empresa de haberlo corrido después de haber denunciado hostigamiento laboral por parte de su jefa directa

Por medio de la cuenta de TikTok de Dany Badillo se publicaron dos videos en donde el periodista cuenta como fue que lo corrieron de Televisa después de haber denunciado hostigamiento laboral.

El joven comienza señalando que llevaba cuatro años trabajando en el área de Televisa digital hasta el mes pasadode abril. Por lo que comenta fue en el mes de febrero que su antiguo jefe cambió y pusieron de jefe directo a Katia, a quien considero la peor persona con la que ha trabajado.

“Ha sido la peor persona con la cual me ha tocado trabajar. Es horrenda a nivel, si alguien me preguntara qué tan horrenda es esta persona le diría prefiero arrancarme cada uno de los bellos del agujero que volver a trabajar con esa persona”, según lo que se menciona en el video.

Badillo platica que sufrió de hostigamiento laboral por parte de su nueva jefa, quien aplicaba el popular gaslighting, la cual se trata de una manipulación para que la víctima dude de su propio criterio.

“Entonces, a mí, a mí me aplicaba el gaslighting muy constantemente, me daba órdenes y me daba instrucciones que se contradecían las unas con las otras”.