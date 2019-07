Exconcursante de La Voz lanza sencillo sin ayuda de disquera

Si bien La Voz México da espacio a nuevos talentos de codearse con grandes artistas como Laura Pausini, Carlos Rivera, entre otros, para Valentina Batta, participante de la edición del 2016 del programa y bajo la tutela de J Balvin, fue una oportunidad para darse a conocer y obtener toda la experiencia posible porque opina que este programa no te hace famoso o te ayuda a encontrar una disquera con la cual firmar.



"La Voz es un lugar en el que te das a conocer, ellos no te ayudan a hacerte famoso, no te dan un disquera. En estos tiempos, ya con las redes sociales te haces "famoso", y das a conocer tu arte. Lo que a mí me ayudó fueron los consejos de J Balvin, me han servido mucho, él me ha apoyado, yo le admiro, es una persona demasiado sencilla" dijo la cantante para El Universal.

Después del programa, Batta trató de iniciar su carrera, preparar nueva música, pero abrirse paso en la industria no ha sido fácil para ella pues ha luchado por mantener su esencia rockera en su música, algo que dice no gustarle a las discográficas ya que la quieren llevar del rock al reguetón, es por ello que ha dejado en el cajón algunos contratos y decidió mantenerse como artista independiente.

"No hay mucho visión en la industria musical, se van a un mismo género o copian a otros artistas. Eso me frustra mucho. Por eso estoy independiente porque yo canto con el estilo que me apasiona, ese es el rock. Estuve a dos de firmar con una disquera donde me querían cambiar absolutamente todo, eso no quería. No entendían a donde iba. Antes de estar con una disquera prefiero empezar yo y poner mis reglas, al final cuando vaya a firmar con alguien podré mostrar quien soy yo realmente" dijo Valentina.

La cantante aconseja que los jóvenes que desean participar en un reality show de música, como "La Voz", no deben de tener como objetivo principal firmar con una disquera porque dejarían atrás su verdadero ser, y lo que deben hacer es dar a conocer su música y saber a dónde quieren llegar con ella.



Batta se inspira de los grandes ídolos del rock clásico como The Beatles, de los que planea hacerse un tatuaje. Ella admira el talento y la originalidad, algo de lo que se aferra y desea mantener toda su vida.

"Soy fan del rock clásico, porque la gente que era famosa en esos tiempos era realmente talentosa, hoy siento que muchos cantan y se hacen famosos por el número de seguidores que tienen en sus redes sociales, no por el talento" expresó.

A pesar de todo, Valentina Batta no ha dejado de trabajar, recientemente viajó a Madrid para grabar su primer sencillo titulado "Ya valió" que se estrenó a principios de junio. Este tema es pop con tintes de rock, y habla sobre la desilusión de un amor fallido. La cantante frecuentemente sube covers de sus canciones favoritas a su cuenta de YouTube.