"Exatlón México": ¿Quién será eliminado este domingo 31 de octubre?

CIUDAD DE MÉXICO.- El famoso programa de "Exatlón México" sigue causando gran emoción en los televidentes que viven el suspenso semana a semana, y como es famoso cada domingo, los integrantes del reality deben enfrentarse a un duelo de eliminación para ver quién será el siguiente en despedirse del público y sus compañeros.

A unas cuantas semanas de la recta final, las expectativas aumentan entre los seguidores que esperan ver ganar a su equipo favorito, sin embargo hay que tomar en cuenta ciertas circunstancias que podrían afectar la estadía de alguno de los concursantes.

Como parte del domingo de eliminación, los sitios oficiales de spoilers no hacen esperar a sus más fieles lectores y filtaron el nombre del concursante que se encuentra en riesgo de ser eliminado, y aunque hay quienes prefieren estar pendientes del minuto a minuto para no arruinar la intriga, también hay fans que no pueden con la duda e investigan quién podría ser el siguiente en despedirse del show.

Según los medios, los hombres del equipo de Guardines y Conquistadores están en peligro de su expulsuón. Y tras perder contra los concursantes de "Exatlón Eslovenia", las consecuencias serán graves.

Para el duelo de eliminación, se espera que llegue Koke Guerrero por parte de los azules y Jahir Ocampo de los rojos, pero al analizar las habilidades y el desempeño de ambos atletas, el próximo eliminado podría ser Ocampo este domingo 31 de octubre en "Exatlón México".

¿Dónde ver “Exatlón México”?

El nuevo capítulo de uno de los programas más aclamados del momento se transmitirá el presente domingo 31 de octubre en la señal de TV Azteca en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Aunque también es posible enterarse de cada suceso a través de las redes sociales del show que intentan actualizar a sus seguidores en cada competencia.