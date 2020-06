Exacadémico gana demanda contra "Enamorándonos"

El exacadémico Fabricio Martínez, conocido en el mundo de la música como Fabrizio "El Tylapia", intentó entrar a "Enamorándonos" con la promesa de que, a partir de ahí, recibiría más proyectos en TV Azteca; sin embargo, además de ser rechazado del programa de tv, asegura que fue humillado y engañado, por lo que demandó hace dos años a la producción y a la coordinadora de talento Mirna Goretti por fraude e incumplimiento de contrato.

Luego de un largo juicio, ganó el caso y ahora está en espera de recibir su pago y una disculpa pública apenas termine la contingencia.

"Yo empecé a ir por cierta imagen de que me quería enamorar de una persona y después me guíe porque me querían contratar y después me hicieron firmar algo que no era y luego por uno o por otro lado, me desairaron", recuerda el cantante.

"Me tendrán que pagar la cantidad que yo les pedí y ofrecer una disculpa pública ahora que ya hay una nueva producción. La demanda la gané desde noviembre del 2019, pero quería estar seguro de que ya lo tenía en las manos, estaba en una negociación pero ahora ya tengo la cantidad acordada y nada más estoy esperando que pase la contingencia y ya abren los juzgados y oficinas de gobierno para que me puedan entregar la determinación del juicio y el cheque", asegura.

Más de 300 mil pesos es la cantidad que recibirá de parte de TV Azteca, con quien no descarta la posibilidad de volver a trabajar, pues afirma que el presidente de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, es su amigo y él no ha sido vetado aún.

"No sé por qué el señor Salinas Pliego, que lo considero mi amigo y me considera, tenga ese tipo de gente que no sabe transmitir. El señor Salinas Pliego es otra persona totalmente, sólo que no ha sabido colocar bien a la gente, pero mentiría si dijera que estoy cerrado a la posibilidad de trabajar en Azteca. Yo tuve una demanda con una persona de la producción de 'Enamorándonos', pero no me cerraría las puertas si el día de mañana se diera la posibilidad de que estuviera yo en su programa de bandas, por ejemplo".

En la música grupera se encuentra grabando sencillos bajo la disquera de Julión Álvarez, Piedras de Lumbre Record, y pronto planea estrenar un sencillo titulado "El disgusto".