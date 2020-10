Ex pareja de Liz Vega confirmó relación tormentosa entre David Zepeda y Daniel Urquiza; asegura que varias veces llegaron a los golpes

Mauro Riveros, ex pareja de la actriz y bailarina Liz Vega, confirmó en el programa Chisme No Like, la relación amorosa y tormentosa que existía ente el galán de telenovelas David Zepeda y el extensionista Daniel Urquiza.

Luego de que se diera a conocer la muerte de Daniel Urquiza, el pasado 19 de octubre, los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani, revelaron que el hoy desaparecido mantenía una relación de 10 años con David Zepeda, quien rotundamente lo ha negado, asegurando que ni lo conocía.

Pero en un audio que Javier Ceriani mostró en su programa de YouTube, en el que entrevista al modelo chileno, Mauro Riveros, éste aceptó haber conocido a la pareja cuando vivió en el edificio donde vivía Urquiza, entre 2009 y 2010.

Yo no sabía quiénes eran. No sabía nada, nada más sabía que era una pareja gay que se agarraban a golpes. Eso lo vi en 2009 y 2010. Todos esos años yo lo vi a Zepeda en ese departamento. Daniel Urquiza vivía exactamente en el mismo piso, enfrente del departamento donde yo vivía”, dijo.

La ex pareja de Liz Vega comentó que compartía el departamento con su mejor amigo en la torre tres, ubicada en Reforma 222, piso 24, y escuchaba las peleas entre David y Daniel, pero aún no sabía quiénes eran ellos, hasta que descubrió que “El Rey de las Extensiones” era amigo de su novia Liz Vega y se enteró de la verdad.

“Es una porquería Zepeda, para negar que no fue así. Yo era vecino, yo lo vi. A mí no me lo contaron. Yo no sabía quién era Zepeda ni quién era Urquiza. Yo me enteré después, al poco tiempo, que él era actor y que él era estilista”, añadió.

En esos momentos Mauro Riveros trabajaba en TV Azteca, como así lo mencionó, e iba al mismo gimnasio que Daniel Urquiza, el cual estaba en la planta baja del mismo edificio.

“Sí le cayó a golpes y no una, sino unas cuantas veces”, insistió.



¿Cómo se enteró que Daniel Urquiza y Liz Vega eran amigos?

El periodista de espectáculos Javier Ceriani aseguró que Mauro Riveros le dijo que cuando iba al gimnasio y se encontraba con Daniel Urquiza, éste “lo miraba mal”, por lo que el mismo Riveros le comentó a su novia cubana Liz Vega, que si Daniel lo seguía viendo de esa forma, lo golpearía, y fue cuando le dijo que eran amigos.

“Cuando Daniel Urquiza se da cuenta que el novio de Liz Vega, que lo veía en el gimnasio, era su vecino, puerta a puerta, se empieza a ‘friquear’ Daniel de que sepa todo lo de David Zepeda”, apuntó.