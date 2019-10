Ex pareja de Fabiola Campomanes se disculpa tras acusarla de agresión

Jonathan Islas, quien fuera pareja de Fabiola Campomanes, y que el pasado jueves por la mañana publicara un vídeo acusándola de haberlo golpeado bajo el influjo de las drogas y el alcohol, ahora envió nuevamente un mensaje, pero en esta ocasión para disculparse con la actriz y su hija.

“Este vídeo que estoy haciendo es para, para pedirle una disculpa.. a Fabiola Campomanes y a Sofia Campomanes… de verdad me siento muy mal por.. por lo que pasó, sé que no tuve que haber actuado de esa manera y haber subido ese vídeo a las redes, se que fuí responsable de haber subido ese vídeo, de haberme expresado mal de Fabiola Compomanes, quien era mi pareja, llevábamos ya un tiempo… no sé cómo llegamos a esta situación”.

Con un semblante acongojado y a pesar de que horas antes amenazó con mostrar fotos y vídeos de la agresión por parte de Fabiola, para comprobar que fue real, ahora, el también actor, reiteró su confusión ante lo sucedido.

“Yo estaba en shock, estaba.. no sé, fuera de, fuera de mí, me puse nervioso... no supe cómo actuar y lo primero que se me ocurrió fue subir este vídeo, el cual no tuve que haber subido, y pues tuve que haber arreglado las cosas, hablando con mi pareja y no de esta manera, me arrepiento mucho porque, porque en estos momentos ellas no están pasando un buen momento”.

Y no obstante su error en la forma de actuar, Islas reconoce lo importante que es para su vida Campomanes y lamenta todo lo sucedido.

“La verdad yo quiero mucho a Fabiola Campomanes, es una parte muy importante en mi vida, es una persona que desde que la conozco, pues tuvimos ese click, nos llevábamos muy bien, es una gran mujer, es una gran mamá, es luchadora. Y sí, cometí el error de expresarme mal de ella, por eso es que, pues ahorita estoy haciendo este vídeo.. me siento un poco triste y confundido con toda esta situación, pero bueno, la idea de esto era pedirle una disculpa a las dos.. y nada.. y no se que pueda ofrecer, pero aquí esta mi disculpa para Sofia y para Fabiola”.

Previo a este disculpa, tanto Fabiola como su hija habían denunciado la agresión de Jonathan y comentado el problema de alcoholismo del joven e incluso habían realizado una advertencia publica de que si algo les sucedía, harían responsable a Islas.

Hasta el momento ninguna de las dos se ha manifestado al respecto.