Ex manager de Juan Gabriel, revela que la casa del cantante fue saqueada

Ciudad de México.- Silvia Urquidi, amiga y ex manager del ‘Divo de Juárez’ Juan Gabriel, confesó que éste fin de semana una de las casas del cantante fue saqueada.

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel; fue un cantante, compositor y actor mexicano, falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años de un infarto agudo de miocardio, mientras se encontraba presentando su gira ‘MeXXico es Todo’.



Silvia, reveló ante las cámaras del programa matutino Hoy, los detalles de este incidente que dejó como saldo por un acto delictivo. La amiga del Juarense, vivió tremendo susto pues unos ladrones, amantes de lo ajeno, saquearon una de las casas más importantes de Juanga.

La famosa casa de Lerdo, era la casa donde vivió sus últimos días Juan Gabriel

‘La casa de Lerdo, yo lo sé, es una de las más queridas por el significado con Juan Gabriel, ahí trabajó su mamá, ahí él vivió 6 años, fue la primera casa que él habitó’, dijo.

 

Sobre el saqueo, esto dijo

‘Volvieron a entrar ayer en la tarde, eso sucedió el viernes, la fiscalía no permitía que viéramos nada hasta no terminar la investigación regresaron; preocupaba mucho la fotografía que estaba encima de la chimenea, porque esa no tiene valor, era algo que mandó hacer la mamá de Alberto, lo que buscaban era dinero’, puntualizó.

Todo a su favor, con la demanda que interpuso en contra de Guillermo Post

‘Está todo a mi favor gracias a Dios, aportando documentos que pensaban se había quedado el primer abogado con ellos y que me están sirviendo para la demanda, ahora soy yo la que demando’, concluyó.