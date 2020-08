Ex esposa de Cristian Castro da detalles de la violencia que vivió con el cantante

TIJUANA, BC.- Gabriela Bo, quien se divorció de Cristian Castro en 2004 denunciando violencia de género y maltratos psicológicos, rompió el silencio y se sumó a las declaraciones de Yolanda Andrade, asegurando que el comportamiento del “Gallito Feliz” es muy extraño.

A través de una carta que hizo pública en el programa El Run Run del Espectáculo, la paraguaya externó su apoyo a la conductora mexicana expresando: “Le creo a Yolanda Andrade cuando dice que Cristian golpeó a Verónica Castro, porque lo viví en carne propia. A mí me golpeó. Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me pegó. En Argentina todos fueron un amor conmigo, porque tienen una cabeza más abierta. Todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte”.

Acto seguido, Bo reveló algunos detalles del comportamiento del intérprete. “Cristian tenía actitudes extrañas, le gustaba tomar la leche en mamadera (biberón), le tenía miedo a la oscuridad, no dormía de noche por la inseguridad. Tenía dos armas. Teníamos que dormir de día, no era normal. No creía en ayuda médica y menos psicológica”.

Conjuntamente, la modelo contó que Cristian cambiaba constantemente de celular, destacando que la engañó “con cuanta mujer podía”. Por si esto fuera poco, cuando concluyó su romance, el artista “la obligó a firmar un contrato de confidencialidad, donde no podía mencionarlo”.

Finalmente, la paraguaya aseveró que su relación con Vero Castro fue mejor que la que sostuvo con el cantante. “Cuando tuvo que hablar conmigo, de mujer a mujer, se portó espectacular conmigo, no puedo decir otra cosa. Siempre fue linda Verónica. Me decía: ‘Eres buena persona, vas a hacer tu vida, él no va a cambiar’. Me hablaba como mujer, yo creo que ella siempre me respetó porque yo me porté súper bien, sabía que yo estaba enamorada”.