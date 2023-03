Ex de Verónica del Castillo niega tener deuda con Alma Cero

Ciudad de México.- René de la Parra aclaró las supuestas denuncias de Alma Cero sobre una presunta deuda en el inmueble en el estado de Morelos.

Después de que la actriz compartió que De la Parra seguía sin ponerse en contacto con ella, por lo que pensaba emprender acciones legales en su contra, ahora es el también ex de Verónica del Castillo quien aclara su postura en este caso.

“No le puedo decir que es un préstamo, no lo puedo llamar que es un préstamo, porque no es un préstamo”, fueron las primeras palabras de René en entrevista para el programa Ventaneando.

¿Cómo surgió la deuda?

Sobre la forma en que surgió la supuesta deuda con Alma, el hombre que fue su novio manifestó: “Yo llegué hace dos años de Estados Unidos y yo renté un departamento. Conocí a Alma, duramos un año, justo mes y medio antes de que se terminara mi contrato, me dice ella ‘oye, no renueves tu contrato, ¿qué te parece si rentamos una casa en Cuernavaca?, y yo pongo el depósito y el primer mes, tú pagas la mudanza y yo me pongo de aval’. (Le dije) ok, perfecto […] todo iba muy bien, llegan los muebles, nos cambiamos, dos días después hubo un desacuerdo muy absurdo y se fue”.

Posteriormente, René recalcó que, tras esta situación, no está obligado a devolverle ningún dinero a su famosa ex.

Eso no es un préstamo, fue un acuerdo de palabra. Empiezo a andar con Verónica y me empieza a cobrar. Quería que esto ya se detuviera, pero sigue insistiendo, y la verdad no se vale, no se vale porque se bajó del barco, yo estoy estancado por un año, porque se firmó un año. Ella tiene derecho a hacer lo que ella quiere, no hubo un papel firmado, no hubo pagarés, porque éramos… nos amábamos”

declaró.

Ante la pregunta directa sobre si piensa pagarle a Alma Cero, Rene de la Parra confesó que por ahora lo único que desea es reencontrarse con la actriz para aclarar esta situación.