Ex de Marlene Favela responde a señalamientos en su contra

El ex de Marlene Favela, George Seely, quien en días anteriores eliminó todas sus publicaciones de Instagram, regresó a la famosa red social para compartir varias imágenes de sus hijos, incluida Bella, a quien procreó con la actriz mexicana.

En distintas instantáneas, el aún esposo de Marlene presumió a sus hijos varones, entre ellos Remy y Gabriel Seely, de quienes se supo durante su romance con la artista y que son la viva imagen de su progenitor.

A pesar de que no colocó ningún pie de foto junto a las fotografías donde se aprecia lo grande que están sus retoños, el australiano dejó ver con esta acción lo feliz y orgulloso que se encuentra con su paternidad.

Tras este gesto, los comentarios en contra no se hicieron esperar, y muchos de sus seguidores le reprocharon por presumir su paternidad a pesar de no ser un padre responsable y no aportar económicamente para la manutención de su hija menor.

Por lo que el empresario retomó las redes para colocar un polémico mensaje, que también se puede tomar como una indirecta a Favela, pues expresó: “mi padre siempre decía ‘¡si no tienes nada bueno qué decir sobre alguien, no digas nada en absoluto!’ Dios descanse su alma”.

Cabe señalar que recientemente la actriz confirmó su separación y proceso de divorcio en contra de Seely, además de manifestar su rechazo a recibir cualquier tipo de ayuda económica para mantener a su hija.