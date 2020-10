Ex de Alejandro Ibarra asegura que por falta de dinero siguen viviendo juntos: "No tiene ni para el súper"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras darse a conocer que Mar Milla tenía amenazado y golpeaba al actor Alejandro Ibarra, e incluso que no ponía atención en el cuidado de sus hijos, es la misma ex pareja del artista la que ha salido a dar detalles de su relación con el actor.

“Seguimos en la misma casa viviendo, todos. Ellos ahorita, mis hijos y él, se fueron a Cuernavaca de vacaciones, entonces esa parte que dice que yo le prohíbo a mis hijos verlo, pues es mentira, están con su papá”, explicó.

De la misma forma, Milla confesó en entrevista para el programa Sale el Sol que su relación con Ibarra no es del todo buena.

“Casi siempre las peleas que hemos tenido son porque me empieza a provocar, entonces, yo tampoco soy una mujer que se queda callada”.

Al ser cuestionada sobre si el actor la ha corrido de su casa, Mar dijo: “a él le da lo mismo, si me voy aquí o a donde sea, que yo me puedo llevar a mis hijos a donde quiera y que él no se mete… Sí me ha dicho, pero me voy yo y me tengo que llevar a mis hijos, o sea, no nada más a mí, nos corre a tres”.

Finalmente, aseguró que debido a la falta de dinero es que ella sigue viviendo con él.

“Para salirse de la casa tienes que pagar una renta, tienes que pagar muchas cosas, y a él no le ha ido muy bien, no tiene propiedades y la única solución que yo puedo poner de mi parte es irme con mi familia, lo que yo entiendo es que ahorita no le va nada bien, no tiene dinero ni para hacer el super”, remató.