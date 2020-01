Ex amante de Cristian Castro responde a la novia del cantante

Cristian Castro sigue en medio de la controversia luego de que una mujer de nombre Wendy revelara que fue la amante del cantante mientras este presentaba ante la sociedad a su novia colombiana de nombre Marta Mudvi.

Después de que Wendy apareciera reclamándole al hijo de Vero Castro su engaño en el momento en que Cristian estaba de cita con Marta y que esta última empleara sus redes sociales para enviar un contundente mensaje asegurando que el karma existe, es Wendy quien responde directamente.

“No sé para quién es el karma, porque en mi opinión yo no tengo ningún karma, aquí, lo que pasó fue que él engaño a las dos y ella se está enojando con la persona equivocada”, dijo en entrevista para el programa Venga La Alegría.

Y agregó: “El pleito era con él, no con ella, pero ella está brava conmigo, yo no soy modelo de Instagram, a mi no me pagan por la ropa, los zapatos, yo me los compro yo sola, no soy modelo como ella, suertuda ella, como digo, suerte ella, no yo”.

Asimismo, dejó entrever que fue gracias a su rival que ella pudo llegar al lugar donde estaba el intérprete de romance. “Yo me di cuenta que ella estaba en el restaurante con él porque ella puso su location (ubicación), la vengo siguiendo porque me sorprendí que ella andaba aquí… yo quería ver que se le cayera la boca a Cristian en la cara de pena”.

Finalmente, Wendy aseguró que ella no desea obtener fama con esta situación, pues su única intención era dar a conocer la infidelidad del cantante.