Everything Everywhere All At Once: La película de multiversos que ya recaudó 100 millones de dólares

FRANCIA.-Los fanáticos de la actriz Michelle Yeoh pueden apreciarla en la cinta Everything Everywhere All At Once, la cual ya logró recaudar más de 100 millones de dólares, y es la primera de la casa productora A24 en lograrlo.

Según Variety, la película generó 68.9 millones de dólares en los Estados Unidos y 31.1 millones adicionales a nivel internacional.

Algunas estadísticas no estadounidenses dicen que Everything Everywhere recaudó 6.2 millones en el Reino Unido; 5.1 millones en Canadá; 4.5 millones en Australia; 2.4 millones en Rusia; 2.3 millones en Taiwán; 2 millones en México; 1.7 millones en Hong Kong; 1.5 millones en Alemania , y 1.1 millones de dólares en los Países Bajos.

La película, dirigida por el dúo de directores Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert), fue relanzada en los cines el fin de semana pasado con ocho minutos adicionales de tomas descartadas y un mensaje pregrabado de los cineastas.

Variety informa que el relanzamiento recaudó 650 mil dólares adicionales de mil 490 ubicaciones.

Everything Everywhere All At Once es la segunda película de Daniels después de su éxito de culto Swiss Army Man (también distribuida por A24).

La película ha sido recibida con elogios de la crítica casi universales; el escritor Jordan Hoffman la elogia como una “película maximalista al mazo”.

¿De qué trata Everything Everywhere All At Once?

Una anciana inmigrante china se ve envuelta en una loca aventura, donde ella sola puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con las vidas que podría haber vivido.

La película es una aventura de acción y ciencia ficción hilarante y de gran corazón sobre una mujer chino-estadounidense agotada (Michelle Yeoh) que parece que no puede terminar sus impuestos.

Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo.